Стало известно, когда могут отсрочить начало второй части сезона в чемпионате Украины

Журналист Игорь Бурбас сообщил о ситуации с футболом в Украине в случае введения чрезвычайного положения (ЧП).



По его информации, на 13.00 24 февраля запланировано собрание Исполкома УАФ, который должен принять решение о приостановке футбольных соревнований в Украине на период ЧП.

Решение о введении ЧП может быть принято сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады. Соответствующий указ внес президент Украины Владимир Зеленский.

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