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Стало известно, когда «Минай» назначит нового главного тренера

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
10.01.2022
12:22
Новость
Эксклюзивы
Стало известно, когда «Минай» назначит нового главного тренера

«Минай» собирается представить нового главного тренера на этой неделе.

25 февраля закарпатская команда в 19 туре чемпионата УПЛ будет принимать луганскую «Зарю».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболисты «Миная» возвращаются из отпуска 14 января. По имеющейся информации, именно в этот день им и планируют представить нового главного тренера - Владимира Шарана. От его рекомендаций и будет зависеть, где закарпатцы будут готовиться к весенней части сезона: в Турции, или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.

Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15-е место, набрав десять очков.

Ранее стало известно, что экс-голкипер закарпатской команды перешел в «Ингулец».

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Источник: «Минай» определился с главным тренером
Источник: «Минай» определился с главным тренером

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