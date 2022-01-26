Стало известно, когда «Металлист 1925» сможет вылететь на турецкий сбор

Вчера делегация харьковского «Металлиста 1925» не смогла вылететь утренним рейсом в Турцию, где запланировано проведение тренировочного сбора. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в этой Средиземноморской стране, большая часть которой несколько суток назад оказалась в снежном плену. Сегодня харьковчане предпримут очередную попытку добраться к пункту назначения.

Об этом корреспонденту Meta-ratings.com.ua рассказал исполнительный директор «Металлиста 1925» Андрей Неделин.

Вот так «Металлист 1925» не смог вылететь в Турцию

«По причине сильных снегопадов в Стамбуле вылет команды вчера был перенесен. После некоторых согласований с авиакомпанией по поводу выбора оптимального варианта было принято решение стартовать в Турцию сегодня вечерним рейсом из Киева. Это позволит нам сэкономить порядка суток, если бы мы вылетали из Харькова на следующий день. Так что сегодня в 20:40 рейсом из Борисполя с пересадкой в Стамбуле наша команда вылетит в Анталию. Запланированное время прибытия в этот город в 03:35 ночи по местному времени. Сегодня в полдень «Металлист 1925» автобусом отбыл из Харькова в Киев».

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