Стало известно, когда Маилтон может вернуться в состав «Металлиста»

В последний раз футболист выходил на поле еще в сентябре.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня бразильский полузащитник Маилтон отправился с «Металлистом» на выездной поединок в Ужгород.

23-летний легионер, арендованный харьковским клубом у «Атлетико Минейро», не появлялся на поле с 12 сентября. В тот день Маилтон вышел на замену в матче с «Краматорском» (3:0), однако вскоре сам был заменен из-за рецидива травмы. Футболисту был диагностирован частичный разрыв приводящей мышцы левой ноги.

В нынешнем сезоне Маилтон провел четыре неполных поединка: три — в чемпионате и один — в Кубке Украины.

После 16 туров Первой лиги «Металлист» возглавляет турнирную таблицу, опережая на 7 очков «Кривбасс». 7 ноября команда Александра Кучера сыграет на выезде с «Ужгородом».

Ранее сообщалось, что два других легионера «Металлиста» восстановились после микротравм и готовы принять участие в ближайшем поединке.

Также стало известно, что три игрока «Прикарпатья» могут покинуть клуб.

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