Стало известно, когда ЛНЗ и «Днепр-1» сыграют перенесенный матч Кубка Украины

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, матч 1\8 финала Кубка Украины между ЛНЗ и «Днепром-1», который не состоялся по причине эпидемии коронавируса в черкасской команде, предварительно собираются сыграть 1 декабря, причем не в Черкассах, а на «Днепр-Арене».

ЛНЗ свой последний матч в рамках Второй лиги в этом году играет 27 ноября с аутсайдером «Любомиром», у «Днепра-1» в этот же день запланирована игра с «Ворсклой», а затем «сине-золотые» сыграют с «Черноморцем» (базовый день тура — 4 декабря).

Напомним, что уже известны имена семерых четвертьфиналистов Кубка Украины. Это «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Ворскла», «Александрия», «Львов» и представитель Первой лиги «Металлист».



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