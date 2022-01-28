Стало известно, когда Леднев может дебютировать в «Фехерваре»

Полузащитник «Динамо» Богдан Леднев несколько дней назад на правах аренды перешел в венгерский «Фехервар». Соглашение между клубами рассчитано на один год.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, футболист был заявлен за венгерскую команду на вторую часть чемпионата. Леднев активно готовится к стартовой игре «Фехервара» против «Академии Пушкаша».
Команда украинцев Петряка, Макаренко и Леднева проведет выездной поединок 30 января. Начало – в 14:00.
На счету 23-летнего Леднева – 32 матча за первую команду киевского «Динамо» и два гола. Чемпион Украины и обладатель Кубка Украины сезона 2020/21 в составе «бело-синих».
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