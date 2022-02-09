Стало известно, когда Коваленко вернется в общую группу «Специи»

Полузащитник «Специи» Виктор Коваленко 10 февраля должен вернуться в основную группу футболистов итальянского клуба. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

25-летний украинец пропустил матч 24-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:2) из-за мышечного дискомфорта.

В нынешнем сезоне Коваленко сыграл в 16 матчах «Специи», забил один мяч и отдал три результативные передачи.

На данный момент «Специя» занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А. 14 февраля команда Коваленко сыграет против «Фиорентины».

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