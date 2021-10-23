Стало известно, когда Костевич сможет выйти на поле

Арендованный «Рухом» у «Динамо» 29-летний левый защитник Владимир Костевич все еще тренируется по индивидуальной программе беговыми упражнениями.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua в лучшем случае его возвращение в строй возможно лишь после ноябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной сборной Украины в отборочных матчах чемпионата мира.

Напомним, что «Рух» арендовал защитника до 31 декабря 2021 года, популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Владимир Костевич известен по выступлениям за львовские «Карпаты» и польский «Лех». Подписав долгосрочный контракт с «Динамо», на одной из тренировок он был серьезно травмирован.

Также мы сообщали, что Владимиру Шарану предлагали возглавить клуб Премьер-Лиги.



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