Стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска

Киевское «Динамо» завершило первую часть сезона ничьей с луганской «Зарей» (1:1), после которой команда Мирчи Луческу уходит на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, отдыхать динамовцы будут до 13 января. После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, «Динамо» отправится на первый сбор в Испанию. Там команда проведет 10 тренировочный дней, после чего вернется в Киев, а потом команду снова ждут два сбора с короткими перерывами в Турции.

Ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 13 декабря Мирчу Луческу ждет встреча с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом.

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