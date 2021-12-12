Стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска

Киевское «Динамо» завершило первую часть сезона ничьей с луганской «Зарей» (1:1), после которой команда Мирчи Луческу уходит на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице УПЛ.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, отдыхать динамовцы будут до 13 января. После медосмотра и нескольких тренировочных дней в Киеве, «Динамо» отправится на первый сбор в Испанию. Там команда проведет 10 тренировочный дней, после чего вернется в Киев, а потом команду снова ждут два сбора с короткими перерывами в Турции.
Ранее мы сообщали о том, что в понедельник, 13 декабря Мирчу Луческу ждет встреча с президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.