Стало известно, когда КДК УАФ может рассмотреть события скандального матча «Сумы» – «Перемога»

Поединок 15 тура группы Б Второй лиги «Сумы» – «Перемога» был омрачен скандальными событиями на стадионе в Байраке, где сумчане в качестве хозяев принимали днепровскую команду.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на завтрашнем заседании КДК УАФ не будет обсуждаться вопрос событий, которые имели место на этом матче в концовке поединка.

По имеющейся информации, ПФЛ Украины и КДК УАФ еще продолжают сбор информации. Возможно, вопрос будет рассмотрен в следующий четверг, 5 ноября.

Тем временем УАФ уже дисквалифицировала стадион в Байраке, на котором в концовке матча «Сумы» – «Перемога» болельщики сумской команды прорвались к футбольному полю, где применили в отношении футболистов и персонала команды гостей газовый баллончик.

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