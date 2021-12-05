Стало известно, когда «Динамо» отправится в Лиссабон на матч с «Бенфикой»

Восьмого декабря в Лиссабоне состоится матч заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором местная «Бенфика» примет киевское «Динамо».
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, немного отдохнув после матча с «Вересом» в Луцке, подопечные Мирчи Луческу завтра, шестого декабря, в 16:00 из аэропорта Борисполь возьмут курс на Португалию.
После четырех часов перелета, команда разместится в лиссабонском отеле Eurostars Universal Hotel.
Седьмого декабря после экскурсии по городу, обеда и отдыха в 19:00 динамовцы проведут предыгровую тренировку на поле стадиона «Да Луш».
Возвращение команды в Киев после матча с «Бенфикой» ожидается девятого декабря вечером.
Добавим, что перед игрой с «Бенфикой» в матче 17-го тура УПЛ киевляне в гостях обыграли «Верес» со счетом 3:0. «Бенфика», в свою очередь, проиграла в чемпионате «Спортингу» (1:3).
Ранее в столичном клубе отреагировали на информацию о том, что Мирча Луческу может возглавить сборную Румынии.
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