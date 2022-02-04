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Стало известно, когда Давид присоединится к «Металлисту»

Дмитрий Хоморский
Дмитрий Хоморский
04.02.2022
11:05
Новость
Эксклюзивы
Стало известно, когда Давид присоединится к «Металлисту»

Харьковская команда в ожидании бразильского форварда.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, нападающий Давид Консейсао, до недавних пор игравший на родине за «Виторию» из Салвадора, в ближайшее время присоединится к «Металлисту». Футболист уже вылетел Бразилии из в Турцию, где команда Александра Кучера проводит тренировочные сборы перед возобновлением сезона.

В лагере желто-синих 22-летний новичок должен появиться уже сегодня. Чтобы стать полноправным игроком «Металлиста», Давиду осталось поставить подпись под личным контрактом. Вполне возможно, футболист успеет посмотреть с трибуны за стартовым матчем своей новой команды в Winter Cup 2022 против «Черноморца». Начало поединка в 19:00 по киевскому времени.

В 2021 году Давид cыграл за «Виторию» 59 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

«Металлист» выкупил 80% прав на игрока, заплатив за него 990 тысяч евро сразу. Еще 210 тысяч евро харьковский клуб должен перевести на счет «Витории» в июне этого года. При этом 20% прав на форварда осталось за его прежним работодателем.

Ранее наш сайт сообщал, что «Ужгород» отказался от нигерийцев, подписав украинца.

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