Стало известно, когда CAS рассмотрит апелляцию «Динамо-Брест» по делу Хачериди

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведет слушание по делу апелляции «Динамо-Брест» против бывшего защитника клуба Евгения Хачериди 8 февраля, сообщает CAS.



Хачериди покинул белорусский клуб зимой 2021 года. Сообщалось, что украинский защитник требует от «Динамо-Брест» один миллион долларов за досрочное расторжение контракта. Ранее на сторону игрока стала Палата споров ФИФА.

Евгений выступал за «Динамо-Брест» в сезоне-2020. Он сыграл в 21 матче за брестскую команду во всех турнирах и выиграл с клубом Суперкубок Беларуси.

После ухода из «Динамо-Брест» Хачериди остается без клуба. Летом защитник тренировался с «Десной», однако контракт стороны не подписали.

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