Стало известно, когда будет прооперирован лидер «Александрии»

В 11-м туре УПЛ в матче с «Ворсклой» серьезную травму получил полузащитник «Александрии» Кирилл Ковалец. После игры врачи диагностировали у футболиста проблемы с коленом и связками, из-за чего рекомендовали лечь на операционный стол.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, 24 октября Ковалец отправится в Италию, где 25 октября ему будет проведена операция в одной из клиник Рима. В ФК «Александрия» надеются, что футболист успешно перенесет оперативное хирургическое вмешательство и сможет помочь команде во второй части чемпионата.
По предварительным прогнозам врачей, восстановление футболиста займет не менее полугода.
В текущем сезоне УПЛ 28-летний Ковалец в составе «Александрии» провел 11 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
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