Стало известно, когда Аллахьяр проведет последний матч за «Зарю»

«Заря» не сможет выкупить у «Фенербахче» контракт Аллахьяра Сайядманеша.

Иранский форвард выступает за луганский клуб на правах арендного соглашения, которое истекает 31 декабря 2021 года. У «Зари» нет 3,5 миллиона евро, чтобы удовлетворить изначально прописанные финансовые аппетиты «Фенербахче».

Аллахьяр перешел в стан луганчан в октябре 2020 года. Во всех турнирах Сайядманеш забил 14 голов в 48-ми матчах за «Зарю».

«Фенербахче» после возращения из аренды примет решение по 20-летнему иранцу — оставлять его в команде или продавать. Аллахьяр благодаря голам в еврокубках и возвращению в национальную сборную Ирана вызывает серьезный интерес многих клубов, среди которых бельгийские «Андерлехт» и «Брюгге».

Сайядманеш из-за дисквалификации пропускает матч 17-го тура УПЛ против «Ингульца». Вероятнее всего, иранец попрощается с «Зарей» 12 декабря в выездном поединке с «Динамо».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Ленивые победы «Динамо» и «Шахтера», «Днепр-1» громит «Ворсклу»: пять главных событий 16-го тура УПЛ

Семикратный! Лионель Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча»

Экс-игрок «Динамо» и «Глазго Рейнджерс» о шансах Украины в стыках и главном качестве шотландских игроков

Беланов: у Левандовски просто украли «Золотой мяч»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.