Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко

«Ворскла» предлагала Владлену Юрченко зарплату около 20 тысяч долларов, но он отказался. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.



Бюджет полтавского клуба на следующий год составит 8 млн евро.

Также Игорь Цыганык подтвердил информацию, что Юрченко ведет переговоры с «Ригой».

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.



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