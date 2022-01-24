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Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
24.01.2022
22:54
Новость
Футбол

«Ворскла» предлагала Владлену Юрченко зарплату около 20 тысяч долларов, но он отказался. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.

Бюджет полтавского клуба на следующий год составит 8 млн евро.

Также Игорь Цыганык подтвердил информацию, что Юрченко ведет переговоры с «Ригой».

Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.

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