Стало известно, какую зарплату «Ворскла» предлагала Юрченко

24.01.2022
22:54
Новость
Футбол
«Ворскла» предлагала Владлену Юрченко зарплату около 20 тысяч долларов, но он отказался. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык.
Бюджет полтавского клуба на следующий год составит 8 млн евро.
Также Игорь Цыганык подтвердил информацию, что Юрченко ведет переговоры с «Ригой».
Также Александр Петраков пройдет стажировку в одном из европейских клубов.
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