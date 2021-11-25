Стало известно, какую оценку получил Зинченко за матч с ПСЖ

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле минимально обыграл ПСЖ (2:1).



Авторитетный статистический портал WhoScored подытожил матч, оценив игру всех футболистов, в том числе украинского универсала Александра Зинченко, который вышел в стартовом составе «горожан» и провел на поле 54 минуты.

В итоге Зинченко получил оценку в 5,9 балла, что является второй самой худшей оценкой в составе «горожан» после защитника Джона Стоунза — 5,8 балла.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Манчестер» Сити Рияд Марез, который получил 8,3 балла.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.

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