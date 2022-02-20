Стало известно, какую оценку получил Малиновский за матч с «Фиорентиной»

20 февраля в рамках 26 тура итальянской Серии А «Фиорентина» играла с «Аталантой».



«Фиалки» выиграли встречу со счетом 1:0 благодаря голу Кшиштофа Пьонтека на 56 минуте.

Добавим, что украинский легионер команды из Бергамо на 61 минуте встречи отличился голом, но судья его отменил из-за офсайда, который зафиксировала система VAR. Этот эпизод можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский сыграл 90 минут в матче 26-го тура Серии А против «Фиорентины» (0:1).

SofaScore оценил его действия в 7,1 балл. Средняя оценка в команде 6,55, а выше только у Мериха Демирала (7,2).

Малиновский нанес 2 удара по воротам (оба не в створ). Также отдал 24 точные передачи (71%), сделал 1 ключевой пас, создал 1 голевой момент, выиграл 4 из 7 единоборств. Забил мяч, но его отменили из-за офсайда.

Малиновский в прошлом туре забил «Ювентусу» (1:1), появившись на поле на 60-й минуте. Также он сыграл 66 минут в матче Лиги Европы против «Олимпиакоса» (2:1).

Малиновский в этом сезоне забил 7 мячей и сделал 2 ассиста в 28 матчах.

Также украинец забил роскошный гол в матче чемпионата Венгрии.



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