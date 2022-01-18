Стало известно, какую оценку получил Коваленко за матч с «Миланом»

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко на матч Серии А против «Милана» не вышел в основе. Украинец вышел на замену на 80-й минуте и помог своей команде победить с камбэком. Виктор получил оценку 7.4 от Sofascore.



Коваленко сделал победный ассист на 95-й минуте, что позволило «Специи» выиграть встречу со счетом 2:1. Он сделал 7 касаний к мячу, 1 раз ударил в створ ворот, сделал 1 ключевой пас, отдал 3 точных паса (точность 100%), выиграл 1 верховую дуэль, сделал 1 вынос.

Украинец в этом сезоне серии А забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».



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