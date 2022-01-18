Стало известно, какую оценку получил Коваленко за матч с «Миланом»

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко на матч Серии А против «Милана» не вышел в основе. Украинец вышел на замену на 80-й минуте и помог своей команде победить с камбэком. Виктор получил оценку 7.4 от Sofascore.
Коваленко сделал победный ассист на 95-й минуте, что позволило «Специи» выиграть встречу со счетом 2:1. Он сделал 7 касаний к мячу, 1 раз ударил в створ ворот, сделал 1 ключевой пас, отдал 3 точных паса (точность 100%), выиграл 1 верховую дуэль, сделал 1 вынос.
Украинец в этом сезоне серии А забил 1 мяч и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.