Стало известно, какой будет зарплата Коноплянки в «Краковии»

Атакующий полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка будет зарабатывать в польском клубе 15-20 тысяч долларов в месяц, сообщает ресурс vZbirna.
Таким образом годовой оклад украинца составит 180-240 тысяч долларов в год.
К слову, самые высокооплачиваемые игроки «Краковии» зарабатывают около 1 млн злотых в год – примерно 250 тысяч долларов.
Коноплянка подписал контракт на полгода с опцией продления еще на год.
Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.
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