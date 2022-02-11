Стало известно, какой будет зарплата Коноплянки в «Краковии»

Атакующий полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка будет зарабатывать в польском клубе 15-20 тысяч долларов в месяц, сообщает ресурс vZbirna.



Таким образом годовой оклад украинца составит 180-240 тысяч долларов в год.

К слову, самые высокооплачиваемые игроки «Краковии» зарабатывают около 1 млн злотых в год – примерно 250 тысяч долларов.

Коноплянка подписал контракт на полгода с опцией продления еще на год.

Ранее Андрей Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23.



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Источник: Коноплянка выбрал себе новый клуб

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