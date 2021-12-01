Стало известно, каким может быть лимит на арендованных в чемпионате Украины

В последнее время обсуждается необходимость ужесточения в чемпионате Украины лимита на арендованных игроков из одного клуба.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, этот вопрос планируется обсудить на заседании исполкома УАФ 10 декабря. Один из обсуждаемых вариантов - ограничить аренду из одной команды семью футболистами. Решение по этому вопросу должно быть принято на февральском заседании исполкома УАФ. А затем слово – за УПЛ, которая должна будет внести изменения в Регламент уже с нового сезона.

Напомним, что в нынешнем чемпионате УПЛ «Мариуполь» арендовал у «Шахтера» 15 игроков, а «Черноморец» у киевского «Динамо» -16 исполнителей. «Мариуполь» в турнирной таблице УПЛ занимает 16 место, «Черноморец» - на 13-й позиции.

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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