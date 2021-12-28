Стало известно, сколько игроков «Динамо» Луческу готов отпустить в аренду в Румынию

Главный тренер бухарестского «Динамо» Флавиус Стойкан сообщил, что Мирча Луческу предоставил ему список из 12 игроков, которых он может взять в аренду из киевского «Динамо».



«Мирча Луческу – человек, который хочет помочь. Но он был столь же реально оценивает ситуацию. Он сказал: «Флавиус, важно то, чего ты хочешь как тренер».

Он предоставил мне список из 12 игроков «Динамо», но я должен выбрать тех, кто мне нужен, кто сможет помочь, – сказал Стойкан.

Также «Металлист» купит аргентинца.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Хавбек «Бока Хуниорс» близок к переходу в «Динамо»

«Ворскла» рассчитывает взять в аренду нападающего «Динамо»

Источник: на место Миколенко в «Динамо» приехал защитник «Днепра-1»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.