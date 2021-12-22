Стало известно, кто из украинских биатлонисток полетит на Олимпиаду

Главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец назвал имена трех биатлонисток, которые точно примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале 2022 года. Билеты в Китай уже забронированы на Юлию Джиму, Дарью Блашко и Елену Билосюк (Пидгрушную).



Об этом словенский специалист рассказал в комментарии «Суспильному». Велепец считает, что они уже в нынешнем сезоне показывают «нормальный уровень». Именно эти девушки бежали элитную гонку с массовым стартом во французском Анси 19 декабря. Хотя пока что украинки ни разу не приблизились к пьедесталу этапов Кубка мира.

Всего на Олимпийских играх Украина имеет право заявлять на гонки по пять биатлонисток. Таким образом, еще несколько спортсменок претендуют на остальные два места в сборной. Среди них – Валентина Семеренко и Катерина Бех, которые неплохо себя проявили на Кубке IBU и теперь поедут на сбор команды в словенскую Поклюку.

Скорее всего, пропустят следующий этап КМ в немецком Оберхофе Анастасия Меркушина и Ирина Петренко (Варвинец). Их возвращение возможно на шестой этап Кубка мира: его примет немецкий Рупольдинг, а трасса там не слишком сложная.

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