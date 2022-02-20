Стало известно, какие украинские биатлонистки могут выступить на следующей Олимпиаде

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, какие меры будут приняты для подготовки к следующим Олимпийским играм.



«С мужской командой, думаю, практически все понятно. Мы уже с Санитрой разговаривали на эту тему. Если будет финансовая возможность, он хочет сделать внутри команды две группы — основную и молодежную, чтобы этих ребят (Кинаша, Мандзина, Боровика, Грущака) подтягивать к более качественной подготовке и планировать их развитие по единой методике с основой. Чтобы на следующую Олимпиаду мы выбирали не четыре из четырех плюс одного запасного, а чтобы было хотя бы восемь-девять конкурентоспособных человек на пять позиций.

А что касается женской команды, здесь пока трудно сказать. Захочет ли Джима продолжать выступления? Понятно, что Елена (Билосюк) и Вита с Валей (Семеренко) не будут выступать. Останется ли Петренко? Тоже не факт, потому что у нее семья, маленький ребенок. В общем, нужно закончить этот сезон, а потом сесть, поговорить со спортсменками и понять, какой кадровый резерв у нас будет и кто будет тренировать эту команду. Думаю, эти вопросы мы будем решать в апреле-мае, не сейчас».

На Олимпиаде в Пекине лучший результат украинских биатлонистов — седьмое место Юлии Джимы в масс-старте и седьмое место женской сборной в эстафете.

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