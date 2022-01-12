Стало известно, какие телеканалы покажут матчи сборной Украины на чемпионате Европы по гандболу

С 13 по 30 января в Венгрии и Словакии пройдет чемпионат Европы по гандболу-2022 среди мужчин.



Матчи предварительного раунда национальная команда Украины проведет в венгерском Сегеде. На групповом этапе украинцы встретятся со сборными Сербии, Франции и Хорватии.

Транслировать матчи команды Украины на европейском первенстве будут телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Расписание матчей сборной Украины

13 января

УКРАИНА – СЕРБИЯ – 19.00

15 января

УКРАИНА – ФРАНЦИЯ – 19.00

17 января

УКРАИНА – ХОРВАТИЯ – 19.00

В основной раунд выходят две лучшие команды из группы – он пройдет с 20 по 25 января. Две лучшие команды в каждой группе основного раунда выходят в полуфинал (28 января). Финальные матчи пройдут 30 января.

Также украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложения от других стран о смене гражданства.



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.