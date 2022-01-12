Стало известно, какие телеканалы покажут матчи сборной Украины на чемпионате Европы по гандболу

С 13 по 30 января в Венгрии и Словакии пройдет чемпионат Европы по гандболу-2022 среди мужчин.
Матчи предварительного раунда национальная команда Украины проведет в венгерском Сегеде. На групповом этапе украинцы встретятся со сборными Сербии, Франции и Хорватии.
Транслировать матчи команды Украины на европейском первенстве будут телеканалы Sport 1 и Sport 2.
Расписание матчей сборной Украины
13 января
УКРАИНА – СЕРБИЯ – 19.00
15 января
УКРАИНА – ФРАНЦИЯ – 19.00
17 января
УКРАИНА – ХОРВАТИЯ – 19.00
В основной раунд выходят две лучшие команды из группы – он пройдет с 20 по 25 января. Две лучшие команды в каждой группе основного раунда выходят в полуфинал (28 января). Финальные матчи пройдут 30 января.
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