Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Эксклюзивы

Стало известно, какие клубы примут участие в зимнем турнире в Турции

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
10.01.2022
14:40
Новость
Эксклюзивы
1 комментарий
Стало известно, какие клубы примут участие в зимнем турнире в Турции

Сегодня, 10 января, директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что в начале февраля пройдет новый турнир с участием команд УПЛ и Первой лиги.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Верес» и «Черноморец» дали согласие участвовать в новом турнире. Также идут переговоры с другими клубами. Ожидается, что всего в турнире примет участие четыре команды.

Добавим, что новый турнир получил название «Winter Cup 2022».

Ранее наш сайт сообщал, что «Шахтер» близок к приобретению хавбека «Аякса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Фото дня: девушка украинца, который выбил «Вильярреал» из Кубка Испании
Фото дня: девушка украинца, который выбил «Вильярреал» из Кубка Испании
Проиграл воздух, спас от гола, получил желтую. Каким получился дебют Миколенко в «Эвертоне»
Проиграл воздух, спас от гола, получил желтую. Каким получился дебют Миколенко в «Эвертоне»
В Турции пройдет турнир между клубами УПЛ и Первой лиги
В Турции пройдет турнир между клубами УПЛ и Первой лиги

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии (1)
Никита Hulk07
Посетитель
Будет интересно понаблюдать за черноморцем
0
10.01.2022 15:09

Недавние статьи