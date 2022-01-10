Стало известно, какие клубы примут участие в зимнем турнире в Турции

Сегодня, 10 января, директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что в начале февраля пройдет новый турнир с участием команд УПЛ и Первой лиги.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Верес» и «Черноморец» дали согласие участвовать в новом турнире. Также идут переговоры с другими клубами. Ожидается, что всего в турнире примет участие четыре команды.

Добавим, что новый турнир получил название «Winter Cup 2022».

Ранее наш сайт сообщал, что «Шахтер» близок к приобретению хавбека «Аякса».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Фото дня: девушка украинца, который выбил «Вильярреал» из Кубка Испании

Проиграл воздух, спас от гола, получил желтую. Каким получился дебют Миколенко в «Эвертоне»

В Турции пройдет турнир между клубами УПЛ и Первой лиги

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.