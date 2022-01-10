Стало известно, какие клубы примут участие в зимнем турнире в Турции

Сегодня, 10 января, директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что в начале февраля пройдет новый турнир с участием команд УПЛ и Первой лиги.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Верес» и «Черноморец» дали согласие участвовать в новом турнире. Также идут переговоры с другими клубами. Ожидается, что всего в турнире примет участие четыре команды.
Добавим, что новый турнир получил название «Winter Cup 2022».
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