Стало известно, какие футболисты «Шахтера» не выйдут в старте на матч с «Ингульцом»

«Шахтер» прибыл на матч с «Ингульцом» без защитника Исмаили, полузащитников Тараса Степаненко, Алана Патрика, Евгения Коноплянки и форварда Фернандо.



Патрик, Исмаили, Фернандо и Степаненко пропускают встречу из-за травм, сообщила в эфире «Футбол NEWS» Алина Войтова. Также повреждение у атакующего полузащитника «Ингульца» Младена Бартуловича (он не смог бы сыграть из-за дисквалификации).

Отмечается, что все футболисты «Шахтера», которые провели полный матч с «Интером» (0:2) в Лиге чемпионов, не будут в стартовом составе.

Все 90 минут в Милане провели Трубин, Додо, Витао, Марлон, Матвиенко, Соломон и Майкон.

Матч «Ингулец» - «Шахтер» начнется в 14:00.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.



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