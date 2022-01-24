Стало известно, как украинские спортсмены должны себя вести на Олимпиаде по отношению к российской символике

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт сообщил, что проводил встречу с украинскими спортсменами и тренерами перед Олимпиадой-2022 в Пекине.



«У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами о том, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде.

Все спортсмены осведомлены, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе.

Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», – сказал Гутцайт.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Украину на Играх представят 45 спортсменов.

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