Стало известно, как проголосовал Пятов в голосовании лучшего игрока 2021 года

В понедельник, 17 января, состоялась церемония награждения The Best FIFA Awards-2021. Лучшим игроком по итогам 2021 года был признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
ФИФА опубликовала результаты голосования, в котором принимали участие капитаны и главные тренера национальных сборных, а также представители медиа от каждой страны.
Капитан сборной Украины Андрей Пятов распределил места следующим образом:
1. Роберт Левандовски
2. Жоржиньо
3. Кевин Де Брюйне
Ранее экс-полузащитник сборной Украины высказал мнение о будущем в «Эвертоне» Виталия Миколенко после отставки Рафаэля Бенитеса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.