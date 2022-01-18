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Стало известно, как проголосовал Пятов в голосовании лучшего игрока 2021 года

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
18.01.2022
17:22
Новость
Футбол

В понедельник, 17 января, состоялась церемония награждения The Best FIFA Awards-2021. Лучшим игроком по итогам 2021 года был признан форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

ФИФА опубликовала результаты голосования, в котором принимали участие капитаны и главные тренера национальных сборных, а также представители медиа от каждой страны.

Капитан сборной Украины Андрей Пятов распределил места следующим образом:

1. Роберт Левандовски

2. Жоржиньо

3. Кевин Де Брюйне

Ранее экс-полузащитник сборной Украины высказал мнение о будущем в «Эвертоне» Виталия Миколенко после отставки Рафаэля Бенитеса.

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