Стало известно, как Петраков проголосовал за лучшего игрока года

Стало известно, как главный тренер сборной Украины Александр Петраков голосовал за номинантов на награду лучшему игроку года The Best от ФИФА.



На первое место он поставил нападающего «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски, который получил пять баллов.

На втором месте оказался Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта, 3 балла), на третьем – Карим Бензема («Реал», сборная Франции, 1 балл).

Также Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко высказался об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера «Дженоа».

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