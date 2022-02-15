Стало известно, где пройдет матч Украина – Франция

Официальный сайт УЕФА объявил место проведения поединка отбора Евро-2023 между молодежными сборными Украины и Франции. Матч пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» 29 марта. Данное решение было принято на фоне напряженности у границ Украины с Россией.

На данный момент сборная Украины U-21 занимает второе место в группе Н, набрав 13 очков в 6 матча. Франция — первая, имея в своем активе 16 очков после 6 поединков.



В финальной части Евро-2023 (U-21) будут выступать 16 команд — Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Ранее мы сообщали о том, что УЕФА рассматривает возможность переноса матчей украинских команд под эгидой УЕФА во Львове или на нейтральные поля.

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