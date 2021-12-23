Стало известно, где пройдет матч Кубка Дэвиса сборной Украины против Барбадоса

ФТУ определилась с местом проведения командного поединка Кубка Дэвиса между сборными Украины и Барбадоса. Матч плей-офф в Первой Мировой группе пройдет 4-5 марта 2022 года.

Федерация тенниса Украины достигла договоренностей с ITF по поводу место проведения поединка. Матчевая встреча состоится в Киеве на кортах клуба Tennis Park на харде в зале.

езон-2021 сборная Украины завершила на 34-м месте в рейтинге наций.

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