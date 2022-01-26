Стало известно, где может продолжить карьеру Коноплянка

Евгений Коноплянка в ближайшие дни официально разорвет контракт с донецким «Шахтером».

32-летний вингер продолжит карьеру в австрийской Бундеслиге или турецкой Суперлиге, сообщает ресурс BurBuzz. Австрийский ЛАСК гарантирует Коноплянке место в основном составе. Игровая практика сейчас выступает главным приоритетом для футболиста, который хочет вернуться в сборную Украины.

Евгений Коноплянка перешел в «Шахтер» из немецкого «Шальке» в сентябре 2019 года за 1,8 миллиона евро. В общей сложности опытный полузащитник сыграл за донецкую команду 46 матчей, в которых забил пять голов и сделал три ассиста. За сборную Украины Коноплянка не выступал с 3 сентября 2020 года.

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