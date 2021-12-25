Стало известно, где «Ингулец» примет «Динамо» в матче 19 тура УПЛ

15 января «Ингулец» возобновят подготовку к весенней части сезона.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, один из сборов пройдет в Турции, где среди спарринг-партнеров «Ингульца» будут и украинские команды. Сейчас с ними ведутся переговоры.

Поединок 19 тура чемпионата УПЛ с «Динамо» футболисты из Петрово собираются провести 26 февраля в Кропивницком.

По имеющейся информации, планируется включение в середине февраля системы подогрева на местном стадионе. В «Ингульце» надеются, что обойдется без форс-мажора с погодой и не придется переносить поединок в другой город. Напомним, что в минувшем сезоне «Ингулец» не смог принять в Кропивницком «Шахтер», после чего команда получила техническое поражение.

«Ингулец» занимает в чемпионате УПЛ 14 место, набрав 13 очков.

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