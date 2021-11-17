Стала известна дальнейшая судьба Петракова в национальной сборной Украины

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022, а также рассказал о том, какая дальнейшая судьба ожидает главного тренера украинцев Александра Петракова.

«Сегодня наша первая сборная, U-21 И U-17 воплотили в жизнь мечты наших болельщиков, для которых выход в плей-офф казался невозможным. Благодарен команде и Петракову за то, что он очень уверенно провел эту ключевую игру. Уверен, что плей-офф подарит нам огромное количество эмоций.

Вы не представляете, какая атмосфера была в раздевалке. Команда настроена биться в плей-офф, чтобы представлять нашу страну в Катаре.

На Исполкоме мы утвердим Риццоли судейским куратором, и планируем утвердить Петракова главным тренером сборной без приставки и.о. Это будет предложено исполкому. Уверен, что поддержат это предложение. Для команды тоже будет много сюрпризов».

Ранее стали известны возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022.

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