Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Украины

01.12.2021
22:41
Новость
Футбол
В среду, 1 декабря, был сыгран заключительный (перенесенный) матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Днепр-1 обыграл ЛНЗ (2:0).
Таким образом, известны все участники 1/4 финала турнира.
Путевки в четвертьфинал добыли следующие команды:
Днепр-1
Александрия
Ворскла
Динамо
Шахтер
Львов
Заря
Металлист (Первая лига)
Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта 2022 года.
Ранее meta-ratings.com.ua сообщил, что жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины в пятницу не состоится.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.