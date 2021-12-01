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Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
01.12.2021
22:41
Новость
Футбол

В среду, 1 декабря, был сыгран заключительный (перенесенный) матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором Днепр-1 обыграл ЛНЗ (2:0).

Таким образом, известны все участники 1/4 финала турнира.

Путевки в четвертьфинал добыли следующие команды:

Днепр-1

Александрия

Ворскла

Динамо

Шахтер

Львов

Заря

Металлист (Первая лига)

Кубок Украины

Матчи 1/4 финала запланированы на 2 марта 2022 года. 

Ранее meta-ratings.com.ua сообщил, что жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины в пятницу не состоится.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

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