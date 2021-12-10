Стали известны все участники 1/8 финала Лиги Европы

Завершились все матчи групповой стадии Лиги Европы, по итогам которой определились 8 участников 1/8 финала.

В 1/8 финала турнира вышли команды, которые заняли первые места в своих группах. Ими стали «Лион», «Монако», «Спартак», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер» и «Вест Хэм». Еще восемь команд, которые будут участвовать в этой стадии турнира, определятся по итогам стыковых игр.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля. В ней примут участие 16 клубов — восемь клубов, которые заняли первые места на групповом этапе Лиги Европы, и восемь клубов, которые выиграли стыковые матчи Лиги Европы.

Первые матчи пройдут 10 марта. Ответные игры состоятся 17 марта.

Ранее стало известно, что «Аталанта» с голом Малиновского вылетела из Лиги чемпионов.

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