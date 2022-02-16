Стали известны все полуфиналисты хоккейного турнира на Олимпиаде

Сегодня на Олимпиаде в Пекине были сыграны четвертьфинальные матчи хоккейного турнира среди мужчин.

Вашему вниманию их результаты.

США — Словакия — 2:3 Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

ОКР — Дания — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Финляндия — Швейцария — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Швеция — Канада — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Главная сенсация случилась в первом же матче, по итогам которого Словакия в серии буллитов отправила домой американцев.

В полуфиналах, которые запланированы на 18 февраля, сыграют: Финляндия — Словакия и ОКР — Швеция.

Напомним, что это вторая подряд Олимпиада, на которой не представлены игроки из НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом являются россияне, которые в 2018 году в Пхенчхане выступали как Олимпийские атлеты России.

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