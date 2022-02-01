Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футзалу

Завершилась стадия четвертьфиналов на чемпионате Европы 2022 года по футзалу, который проходит в Нидерландах. Все матчи плей-офф проводятся в столичном Амстердаме.
Четвертьфиналы растянулись на два дня и принесли следующие результаты.
31 января
Португалия — Финляндия — 3:2
1 февраля
Испания — Словакия — 5:1
Таким образом, в полуфиналах встретятся:
Испания — Португалия
Украина — Россия
Матчи, в которых будут разыграны путевки в финал, запланированы на 4 февраля. При этом УЕФА еще не объявил точное время их начала.
Скорее всего, из-за разницы в часовых поясах первыми на паркет выйдут украинцы и россияне.
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