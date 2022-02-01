Стали известны все полуфиналисты чемпионата Европы по футзалу

Завершилась стадия четвертьфиналов на чемпионате Европы 2022 года по футзалу, который проходит в Нидерландах. Все матчи плей-офф проводятся в столичном Амстердаме.

Четвертьфиналы растянулись на два дня и принесли следующие результаты.

31 января

Португалия — Финляндия — 3:2

Казахстан — Украина — 3:5

1 февраля

Россия — Грузия — 3:1

Испания — Словакия — 5:1

Таким образом, в полуфиналах встретятся:

Испания — Португалия

Украина — Россия

Матчи, в которых будут разыграны путевки в финал, запланированы на 4 февраля. При этом УЕФА еще не объявил точное время их начала.

Скорее всего, из-за разницы в часовых поясах первыми на паркет выйдут украинцы и россияне.

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