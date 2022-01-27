Стали известны все четвертьфиналисты Кубка африканских наций

Определились все пары 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне.



Все пары 1/4 финала КАН выглядят следующим образом:

Буркина-Фасо — Тунис

Гамбия — Камерун

Египет — Марокко

Сенегал — Экваториальная Гвинея

Поединки четвертьфинальной стадии пройдут в течение двух дней — 29 и 30 января. Финал турнира, как и матч за третье место, состоится 6 февраля.

Действующим чемпионом Кубка африканских наций является сборная Алжира, которая уже покинула турнир.

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