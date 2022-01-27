Стали известны все четвертьфиналисты Кубка африканских наций

27.01.2022
11:25
Новость
Футбол
Определились все пары 1/4 финала Кубка африканских наций, который проходит в Камеруне.
Все пары 1/4 финала КАН выглядят следующим образом:
Буркина-Фасо — Тунис
Гамбия — Камерун
Египет — Марокко
Сенегал — Экваториальная Гвинея
Поединки четвертьфинальной стадии пройдут в течение двух дней — 29 и 30 января. Финал турнира, как и матч за третье место, состоится 6 февраля.
Действующим чемпионом Кубка африканских наций является сборная Алжира, которая уже покинула турнир.
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