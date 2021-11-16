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Стали известны возможные соперники Украины в плей-офф ЧМ-2022

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
16.11.2021
23:54
Новость

Сборная Украины после победы в последнем туре отбора ЧМ-2022 над сборной Боснии и Герциговины пробилась в плей-офф стыковых матчей.

В матче с боснийцами  украинцы переиграли хозяев — 2:0. Голом на 58-й минуте отметился Александр Зинченко. На 79-й минуте Артем Довбик увеличил преимущество, установив итоговый счет в матче.

Таким образом, Украина заняла второе место в группе, обойдя Финляндию, и выступит в стыковых матчах.

Украинцы будут несеяными. Потенциальными соперниками подопечных Александра Петракова стали команды Италии, Португалии, Польши, Швеции, Шотландии.

Жеребьевка стыковых игр плей-офф состоится 26 ноября. 

Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года. Даты полуфиналов — 24 и 25 марта, финалов — 28 и 29 марта.

Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.

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