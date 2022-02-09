Стали известны возможные соперники «Динамо U-19» в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

«Динамо U-19» в матче плей-офф Юношеской лиги УЕФА обыграло «Депортиво» и вышло в 1/8 финала турнира. В жеребьевке примут участие восемь победителей групп и восемь победителей стыковых матчей.

В одну пару не могут попасть команды, которые соперничали на групповом этапе Пути Лиги чемпионов. Команды из одной ассоциации по разным парам не разводятся, посева нет.

Победители групп: «Бенфика», «Зальцбург», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Реал», «Спортинг», «Ювентус».

Победители стыковых матчей: АЗ, «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Генк», «Динамо», «Жилина», «Мидтьюлланд», «Севилья».

Жеребьевка плей-офф Юношеской лиги УЕФА пройдет 14 февраля в 13:00 и определит турнирную сетку от 1/8 финала до финальной стадии в Ньоне.

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