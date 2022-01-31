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Стали известны условия арендных соглашений Супряги и Рамиреса

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
31.01.2022
17:17
Новость
Эксклюзивы
Стали известны условия арендных соглашений Супряги и Рамиреса

Киевское «Динамо» объявило об арендных соглашениях двух своих футболистов. Украинец Владислав Супряга перешел в итальянскую Сампдорию, а венесуэлец Эрик Рамирес в ближайшие месяцы будет выступать в испанском «Спортинге».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в процессе переговоров столичный клуб хотел, чтобы «Сампдория» и «Спортинг» взяли на себя заработную плату этих футболистов. Однако добиться такого условия в соглашениях не получилось, поэтому и Владислав Супряга и Эрик Рамирес во время действия аренды будут получать зарплату в киевском «Динамо».

По имеющимся данным, Супряга при переходе из «Днепра-1» в «Динамо» получил оклад в пределах 500 тысяч долларов в год, а Эрик Рамирес, переехавший из словацкого ДАКа - 600 тысяч.

Напомним, что аренда Владислава Супряги с итальянской «Сампдорией» рассчитана на 1,5 года с последующим правом выкупа. Эрик Рамирес отправился в Испанию на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее мы сообщали о том, что еще один игрок «Динамо» близок к переходу в европейский клуб.

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