Стали известны суммы призовых на Кубке мира по биатлону

Распределение призовых за индивидуальные гонки (спринт, масс-старт, индивидуалка, гонка преследования):
• 1-е место — 15 тысяч евро
• 2-е место — 12 тысяч евро
• 3-е место — 9 тысяч евро
• 4-е место — 7 тысяч евро
• 5-е место — 6 тысяч евро
• 6-е место — 5 тысяч евро
• 10-е место — 2,5 тысячи евро
Распределение призовых за эстафетные гонки (мужские, женские и смешанные):
• 1-е место — 24 тысячи евро (по 6 тысяч на каждого члена команды)
• 2-е место — 18 тысяч евро (по 4,5 тысячи на каждого члена команды)
• 3-е место — 14 тысяч евро (по 3,5 тысячи на каждого члена команды)
Суммы призовых за сингл-миксты:
• 1-е место — 12 тысяч евро (по 6 тысяч на каждого члена команды)
• 2-е место — 9 тысяч евро (по 4,5 тысячи на каждого члена команды)
• 3-е место — 7 тысяч евро (по 3,5 тысячи на одного члена команды).
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