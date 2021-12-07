Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Шерифа» на матч Лиги чемпионов

07.12.2021
20:47
Новость
Футбол
Стали известны стартовые составы «Шахтера» и «Шерифа» на матч 6-го тура Лиги чемпионов.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Бондаренко, Судаков, Соломон, Корниенко, Бондарь, Фернандо.
«Шериф»: Атанасиадис, Костанца, Арболеда, Дюланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Янсане, Бруно.
Матч начнется в 22.00.
Также о матче «Шахтер» - «Шериф» высказался Геннадий Зубов.
Свое мнение об игре «Шахтер» - «Шериф» выразил и Иван Гецко.
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