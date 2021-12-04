Стали известны стартовые составы команда на матч «Верес» - «Динамо»

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура УПЛ «Верес» – «Динамо».



«Верес»: Когут, Солдат, Мирошник, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Петько, Дахновский, Панасенко, Г. Пасич, Сергийчук.

Запасные: Кичак, Шестаков, Махнев, Гук, Полюлях, Тимофеенко, Гечев, Гегедош, Шестаков.

«Динамо»: Бущан – Миколенко, Забарный, Сирота, Кендзера – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский – Вербич, Цыганков – Гармаш.

Запасные: Бойко, Шабанов, Караваев, Тымчик, Шепелев, де Пена, Леднев, Андриевский, Кулач.

Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua рассказал почему не сыграет с киевлянами Евгений Пасич.

«Поскольку среди подопечных дисквалифицированных нет, то отсутствовать будет лишь Евгений Пасич, у которого мышечное повреждение».

Матч начнется в 14.00.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.



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