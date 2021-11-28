Стали известны составы сборной Украины на спринтерские гонки в Эстерсунде

28 ноября в Эстерсунде (Швеция) продолжится этап Кубка мира. В этот день состоятся две спринтерские гонки.



В женской гонке (12:00) Украину будут представлять Вита Семеренко (32), Валя Семеренко (37). Юлия Джима (46), Елена Билосюк (84), Анастасия Меркушина (98).

В мужской гонке (14:45) выступят Дмитрий Пидручный (28), Антон Дудченко (33). Богдан Цымбал (43), Денис Насыко (85), Андрей Доценко (109).

Также украинская теннисистка Снигур выиграла турнир в ОАЭ.

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