Стали известны составы «Динамо» и «Зари» на центральный матч тура

«Динамо» и «Заря» определились с стартовыми составами на очный матч, который считается главным в 18-м туре УПЛ. Игра состоится в Киеве, начало — 17:00.

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Гармаш.

«Заря»: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо, Хомченовский, Цвек, Назарина, Аллахьяр, Гладкий, Громов.

Напомним, что «Динамо» в текущей таблице УПЛ отстает на три очка от «Шахтера», но в случае победы с разницей в два мяча обойдет «горняков» и отправится на зимние каникулы на первом месте.

«Заря» точно уйдет зимовать на четвертой строчке, однако в случае победы приблизиться к «Днепру-1» на расстояние двух очков.

В первом матче воскресенья «Черноморец» на своем поле победил «Металлист 1925».

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