Стали известны соперницы Костюк и Калинской на турнире в Мельбурне

03.01.2022
12:20
Новость
Теннис
На турнире WTA в Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка парной сетки Melbourne Summer Set 2 - WTA250 (Мельбурн, Австралия. 4-9 января. Хард. $239,477)ю
Марта Костюк и россиянка Анна Калинская в первом круге встретятся с третьими сеяными Ириной-Камелией Бегу из Румынии и сербкой Ниной Стоянович.
Добавим, что украинка также выступит в основной сетке турнира в Мельбурне.
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