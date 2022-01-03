Стали известны соперницы Костюк и Калинской на турнире в Мельбурне

На турнире WTA в Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка парной сетки Melbourne Summer Set 2 - WTA250 (Мельбурн, Австралия. 4-9 января. Хард. $239,477)ю

Марта Костюк и россиянка Анна Калинская в первом круге встретятся с третьими сеяными Ириной-Камелией Бегу из Румынии и сербкой Ниной Стоянович.

Добавим, что украинка также выступит в основной сетке турнира в Мельбурне.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Костюк с уверенным счетом обыграла чемпионку US Open Радукану

Костюк прокомментировала победу над победительницей US Open

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.