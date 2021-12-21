Фрибет 3000 UAH
Дженоа — Аталанта Севилья — Барселона
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Стали известны соперники «Зари» на сборе в Турции

Игорь Яслик
Игорь Яслик
21.12.2021
11:51
Новость
Футбол

«Заря» уже знает четырех соперников, с которыми проведет спарринги на первом сборе в Турции.

Этот этап подготовки ко второй части сезона пройдет с 16 января по 1 февраля в городе Белеке, сообщает официальный сайт луганского клуба. 19 января «Заря» сыграет с польской «Погонью» из Щецина.

23 января луганчане встретятся с казахским «Актобе». 27 января соперником команды Виктора Скрипника станет польский «Ракув». А 31 января «Заря» сразится с сербским «Спартаком» из Суботицы.

Ранее стало известно, что луганский клуб не хочет отпускать Виктора Скрипника.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной
«Динамо» лишилось еще одного холостяка. Цыганков на Мальдивах сделал предложение своей возлюбленной
Наши за границей: Яремчука прорвало, три ассиста Безуса, новое поражение Шевченко
Наши за границей: Яремчука прорвало, три ассиста Безуса, новое поражение Шевченко
Экс-нападающий «Шахтера», «Металлиста» и «Кривбасса» завершил выступления в команде Второй лиги
Экс-нападающий «Шахтера», «Металлиста» и «Кривбасса» завершил выступления в команде Второй лиги

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи