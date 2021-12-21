Стали известны соперники «Зари» на сборе в Турции

«Заря» уже знает четырех соперников, с которыми проведет спарринги на первом сборе в Турции.

Этот этап подготовки ко второй части сезона пройдет с 16 января по 1 февраля в городе Белеке, сообщает официальный сайт луганского клуба. 19 января «Заря» сыграет с польской «Погонью» из Щецина.

23 января луганчане встретятся с казахским «Актобе». 27 января соперником команды Виктора Скрипника станет польский «Ракув». А 31 января «Заря» сразится с сербским «Спартаком» из Суботицы.

Ранее стало известно, что луганский клуб не хочет отпускать Виктора Скрипника.

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